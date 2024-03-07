Более 260 тыс газовых плит проверили в Москве с начала 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства проверили свыше 260 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, за первые два месяца 2024 года. Это составляет 15% от общего числа. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

В материале уточнили, что незначительные неполадки мастера устраняют на месте. Когда в работе оборудования обнаруживаются серьезные нарушения, эксперты дают рекомендации по дальнейшему использованию и ремонту, исключив угрозу безопасности.

Всего в столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Ответственность за содержание газового оборудования в надлежащем состоянии, его замену несут наниматели жилого помещения или собственники. Чтобы приборы работали безопасно, необходимо их своевременно проверять.

Срок службы газовой плиты – в среднем 10–12 лет, затем деформируются рассекатели горелок, изнашиваются краны, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Эксплуатация подобных приборов становится небезопасной, нужно их менять. Также кухонная плита должна быть оборудована системой газ-контроля.

Узнать, когда будет проходить проверка газового оборудования, можно на сайте АО "Мосгаз", а также на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.

Ранее группа депутатов комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложила рассмотреть законопроект об обязательном допуске в квартиры специалистов по газовому оборудованию.

До этого москвичам рассказали, как не стать жертвой мошенников при проверке газового оборудования в квартирах. За визит специалисты не берут денег и приходят строго по графику. Кроме того, они должны быть одеты в фирменную темно-синюю спецформу и иметь при себе удостоверение со сроком действия.

Опубликован график проверки газовых плит в столичных домах в 2024 году