Собянин осмотрел новое здание для 10 участков мировых судей в Ново-Переделкине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел новое здание для размещения 10 судебных участков мировых судей на улице Новоорловской в районе Ново-Переделкино.

"Система мировых судей больше всего направлена на работу с населением. Каждый год около 2 миллионов москвичей получают те или иные услуги через систему мировых судей. Конечно, для этого нужны комфортные условия, современное технологическое и информационное обеспечение", – отметил мэр.

Как уточнил Собянин, 10 участков оснастили современной техникой и технологиями.

По словам председателя Московского городского суда Михаила Птицына, в новом здании размещены одни из самых загруженных судебных участков – семь из них относятся к Щербинскому судебному району.

"Те технологии, те информационные технологии, которые применены здесь, действительно поражают, обеспечивают доступ населения к материалам. Прекрасные холлы, залы судебных заседаний, комнаты для ознакомления с материалами дела", – прокомментировал Птицын.

Отмечается, что строительство здания завершилось в декабре 2023 года. Его площадь составила около 7,5 тысячи квадратных метров. Объект предназначен для четырех новых и трех действующих участков Щербинского судебного района, одного нового участка Солнцевского судебного района, а также двух резервных судебных участков.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что в ТиНАО построят жилой комплекс с социальной и коммерческой инфраструктурой. По его словам, в Сосенском появится около 250 тысяч "квадратов" недвижимости. Проект также предполагает строительство общественно-деловых объектов, детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса. Бочкарев уточнил, что реализация будет осуществляться за счет инвестора.

