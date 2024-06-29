Собянин рассказал о планах благоустройства в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В этом году в ТиНАО планируем благоустроить несколько больших зон отдыха, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, в порядок приведут набережную и три парка. Кроме того, там создадут комфортные условия для жителей жилого комплекса в районе Бекасово. В Щербинке в поселке Фабрики имени 1 Мая преобразится набережная реки Десны от плотины до дома № 50.



Мэр рассказал, что в основном здесь отдыхают жители близлежащих домов, которые справедливо указывают на недостаточную инфраструктуру для комфортного досуга с детьми и занятий спортом. В проекте благоустройства постарались все необходимое предусмотреть.

Когда работы завершатся, в спортивной зоне можно будет поиграть в волейбол и баскетбол, позаниматься на тренажерах и турниках. Для детей поставят современные качели, горки и игровые комплексы. Возле детской и спортивной площадок разместят амфитеатр для проведения мероприятий.

Для тихого отдыха вдоль дорожек появятся беседки. У воды обустроят конструкцию с настилами и шезлонгами. На месте заболоченной территории сохранят естественное понижение ландшафта, установят подпорные стенки и создадут пруд, вокруг которого проложат пешеходные тропинки с беседками для отдыха.

В порядок приведут обелиск "Воинитель", вокруг него обновят газон и покрытие дорожек. Также продолжится благоустройство района Внуково. В прошлом году в порядок привели территории, примыкающие к парку "Ручеек", а также вдоль Парковой улицы, возле дома 3 на Агрохимической улице и вдоль улицы Липовая Аллея.

В этом году город возьмется за сам парк – обновят пространство для занятия спортом и досуга с детьми. Для юных жителей обустроят сразу две большие игровые площадки. На живописном берегу пруда разместят разноуровневую площадку с игровыми комплексами в виде корабля и домика с лестницами, лазалками и горками.

Там же появятся качели-гнезда, качели-балансиры и необычный комплекс с канатами, напоминающий большую паутину. Приглядывать за детми родители смогут с удобных лавочек.

На второй площадке, на Алешином ручье, для ребят установят многосекционный игровой комплекс с горкой и лестницами-переходами. На площадке появится круговая пергола с качелями и качели-гнезда. Для любителей спорта поставят тренажеры, комплексы с турниками, кольцами и брусьями. Также там установят столы для настольного тенниса.

В существующей спортивной зоне напротив "Снегирь Арены" обновят покрытия и ограждения полей для волейбола, футбола и многофункциональной площадки.

Мэр напомнил, что последний раз спортивный парк "Красная Пахра" в Краснопахорском районе благоустраивали более 10 лет назад. За это время инфраструктура популярного места отдыха немного поизносилась. При этом парк не только активно посещают жители – здесь проводят товарищеские матчи по футболу, районные и окружные соревнования.



Собянин отметил, что кардинально ничего менять не планируется, но инфраструктуру серьезно обновят. В порядок приведут покрытие пешеходных и велодорожек, площадок для занятия спортом и досуга с детьми.

На детских площадках появятся современные игровые комплексы, качели и другие игровые элементы.

На спортивных площадках установят около 40 тренажеров на все группы мышц. Обновим покрытие футбольного поля из искусственной травы.

По берегам Пахры обновят мангальные зоны. По всей территории заменят лавочки и урны.

Дополнительно высадят около 48 тысяч цветов.

Фестивально-прогулочный парк "Сосны" в районе Бекасово тоже благоустроили в 2013 году.

В этом году там обновят имеющуюся инфраструктуру, заменят покрытие прогулочных и велодорожек, восстановят настилы у водоемов.

Также город сохранит тематическое деление трех детских игровых зон соответствующим игровым оборудованием – космос, океан и континент. Там отремонтируют резиновое покрытие детских площадок, а также установят детские батуты.

Для спортсменов обновят искусственное покрытие футбольного поля, поставят новые уличные тренажеры и игровые элементы.

В том же районе в деревне Зверево приведут в порядок территорию вблизи 12 жилых домов ЖК "Борисоглебское" по Вышгородской улице. Там создадут современное пространство для детских игр и занятий спортом. Также обустроят зоны и для тихого отдыха.

Ранее сообщалось, что более 30 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры протяженностью свыше 150 километров возвели в ТиНАО с лета 2020 года. Благодаря этому общая протяженность автодорог в округах увеличилась в полтора раза и сегодня составляет почти одну тысячу километров.

