Александр Сапронов проинспектировал строительство дома по реновации в Бабушкинском районе

Фото: Полина Короткова

Общественный инспектор СВАО по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Сапронов ознакомился с ходом строительства реновационного дома на улице Яблочкова, владение 26А. В здании ведутся внутренние отделочные работы. Во втором квартале 2025 года новостройку введут в эксплуатацию.

Сапронов оценил высокое качество строительства и отметил, что работы идут в соответствии с утвержденным графиком. В новом доме 24 этажа и 182 квартиры. Оборудуется подземный паркинг на 36 машино-мест. Внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории проводятся по единому московскому стандарту программы реновации: улучшенная планировка квартир, современные системы пожаробезопасности и сигнализации, помещения для консьержей.

Новостройка привлекательна хорошей транспортной доступностью и общественной инфраструктурой: дом стоит между двух станций метро – "Фонвизинская" (5 минут пешком), "Тимирязевская" (12 минут) и платформой МЦД-1. Вокруг несколько школ, детских садов, продовольственных магазинов, аптек и других торговых точек.

"Программа реновации в Бутырском районе впечатляет своим масштабом. До 2032 года из аварийного и ветхого жилья будут переселены 4,5 тысячи жителей. За последние четыре года новые квартиры получили жильцы 5 "хрущевок". До 2028-го будут расселены еще 7 домов, а на заключительном этапе – с 2029 по 2032 год – новоселье отпразднуют жильцы 15 советских пятиэтажек. Программа реновации позволяет москвичам не просто улучшить свои жилищные условия. Люди переходят на принципиально новый, современный уровень комфорта жизни. Сегодня вряд ли можно встретить москвича, который бы не мечтал стать участником программы реновации", – отметил общественный инспектор СВАО по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Сапронов.

Ранее в программу реновации включили еще восемь площадок. Они расположены в шести столичных районах. Построенные там новые здания помогут расселить 29 старых домов. В результате новое жилье получат 5,3 тысячи москвичей, отмечал Сергей Собянин.

Также в 47 районах города завершился первый этап программы реновации. За это время жители более чем из тысячи домов смогли получить современное жилье.

