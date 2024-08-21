Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Фото: Москва 24/Сергей Киселев

В программу реновации в Москве включены еще восемь площадок, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Площадки расположены по адресам:

2-й Хорошёвский проезд, владение 7;

улица Академика Королева, владение 16–26;

улица Миллионная, владение 15, корпуса 2 и 3;

улица Кусковская, владение 21;

улица Кусковская, владение 23;

улица Кусковская, владение 25;

улица Малышева, владение 26, корпус 1;

улица Архитектора Власова, владение 23, корпус 2.

Градоначальник уточнил, что новостройки расположатся в шести столичных районах и позволят расселить 29 старых домов. Новое жилье получат 5,3 тысячи горожан.

Всего для строительства по реновации, продолжил Собянин, подобрана 631 площадка. Более 169 тысяч человек уже переехали в новые квартиры или находятся в процессе переезда.

Ранее в 47 районах Москвы завершился первый этап программы реновации. За это время жители более чем из тысячи домов смогли получить современное жилье. Реновация подошла к концу в шести районах столицы. Ветхие дома расселили в Северном и Молжаниновском районах, а также в Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе.