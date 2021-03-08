Диетолог рассказала, как правильно есть фрукты

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Главный врач клиники "Риммарита", терапевт, диетолог Римма Мойсенко рассказала в эфире радио Sputnik, как правильно употреблять в пищу фрукты.

По словам специалиста, мнение о безоговорочной пользе фруктов ошибочно. Более того, Мойсенко предостерегла от замены фруктами обычного приема пищи. Такие эксперименты способны нарушить липидный и углеводный обмены в организме.

Диетолог попросила не утолять голод фруктами перед ужином. Это может привести к гормональному сбою и набору веса, предупредила специалист.

"Фрукт сразу же воздействует на кору головного мозга, и она перестает чувствовать гормон лептин, который регулирует энергетический обмен. Вроде как "червячка заморили", есть не хочется. Но на этом фоне уровень лептина поднимается, и мозг перестает его чувствовать", – пояснила Мойсенко.

Диетолог порекомендовала есть фрукты в первые часы после завтрака. При этом следует комбинировать их с другими продуктами.

"Можно съесть жесткий фрукт, не более одного в день, до обеда, причем через час–полтора после завтрака. Если в качестве второго завтрака, то это может быть фрукт с какой-то еще добавкой, например, груша со свеклой или яблоко с морковью", – рассказала Мойсенко.

Она отметила, что сочетание с овощами делает фрукты ценными и питательными.

"В этом случае мы получаем пользу и из груши, и из морковки: и пектиновые вещества, и клетчатку в достаточном количестве, и медленное всасывание идет углеводов, которые заложены во фруктах", – заключила диетолог.

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