Диетологи рассказали, как начать есть меньше

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Диетологи рассказали, как легче всего избавиться от привычки переедать из-за стресса. Об этом сообщает ABC.

По словам специалистов, тревога и стресс оказывают негативное влияние на организм в целом. Пища может воздействовать на мозг человека так же, как лекарство, способствуя ощущению мгновенного счастья.

Важным элементом решения проблемы с перееданием врачи назвали осознанность. По их мнению, необходимо уметь отслеживать, что именно мы едим и когда.

Если человек испытывает чувство голода из-за стресса, диетологи рекомендуют выбрать полезный перекус. Для этого можно использовать фрукты, творог, помидоры черри, домашний попкорн, натуральный греческий йогурт.

Помимо этого, специалисты предлагают освоить несколько простых техник, чтобы избежать чувства эмоционального голода. По их словам, необходимо отказаться от полуфабрикатов, составлять меню на неделю, добавлять в рацион овощи и фрукты, а также пить больше воды.

Ранее диетолог рассказала, что путь к здоровому питанию необходимо начать с похода к врачу и обследования. По ее словам, нужно, чтобы каждый имел доступ к достоверной информации, которая основана на принципах доказательной медицины.