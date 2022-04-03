Гастроэнтеролог назвала неожиданную причину развития цирроза печени

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Цирроз печени может вызвать не только чрезмерное употребление алкоголя, но и резкая потеря веса, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. Речь идет о тех, кто стремится быстро похудеть, объяснила специалист.

"Если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, то жир просто так не исчезает. Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из нее выводиться", – сказала Марченко в интервью радио Sputnik.

Для того, чтобы избежать проблем с печенью при попытках сбросить лишний вес, добавила она, не нужно спешить. Кроме того, следует проконсультироваться со специалистом и пройти обследование. Врач отметила, что безопасным считается, когда в месяц сбрасывается не более четырех килограммов.

"Потерю этого веса печень может переработать и вывести из себя. Если больше потерять, то можно перегрузить печень жировыми клетками", – заключила она.

Ранее специалисты Лондонского университета королевы Марии и Университета Глазго выяснили, что высокому риску развития цирроза печени подвержены пациенты, страдающие от диабета 2-го типа.