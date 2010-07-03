Ученые выявили причину опасных заболеваний печени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Специалисты Лондонского университета королевы Марии и Университета Глазго назвали причину опасных заболеваний печени. В ходе исследования они выявили, что пациенты, страдающие от диабета 2-го типа, подвержены высокому риску развития цирроза и рака печени. Об этом сообщает News.ru.
Отмечается, что в исследовании приняли участие 18 миллионов человек из Великобритании, Нидерландов, Италии и Испании. Ученые выявили людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП), которая часто сочетается с диабетом 2-го типа, и определили риск развития опасных заболеваний.
В ходе исследования ученые выяснили, что у каждого шестого пациента с НЖБП болезнь переходит в неалкогольный стеатогепатит, в ходе которого у пациентов могут возникнуть различные повреждения печени, рубцы, а также образоваться опухоль.
Кроме того, специалисты отметили, что во время эксперимента они столкнулись с огромным количеством пациентов, которым не было ранее диагностировано данное заболевание. При этом ученые добавили, это означает, что пациенты не получили первичную помощь на ранней стадии болезни, что может повлечь за собой развитие опасных патологий за сравнительно короткий период.
Ранее российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин. Согласно результатам, для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни. У женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия, то есть высокий уровень липидов в крови.
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