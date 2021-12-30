Ученые назвали главные признаки цирроза печени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Британские ученые назвали диарею главным симптомом проблем с печенью и приближающегося цирроза, сообщает News.ru.

Также признаками этой болезни являются боль в животе, потеря аппетита, общее недомогание и постоянное ощущение себя больным.

Ученые из Национальной службы здравоохранения, проводившие исследование, утверждают, что причиной болезни служит чрезмерное употребление алкоголя: оно убивает способность печени к самовосстановлению и провоцирует развитие жирового гепатоза.

Здоровая печень может самостоятельно восполнять потери на клеточном уровне, однако каждый раз при фильтрации алкоголя часть клеток атрофируется, и чем дольше человек пьет его, тем труднее печени восстанавливаться. В результате основная функция печени утрачивается.

Специалисты призывают обратить внимание на свое здоровье как можно раньше, поскольку первая стадия жировой болезни печени обратима. В запущенных же случаях это грозит циррозом или даже раком.

Употреблять алкоголь рекомендуется не чаще трех раз в неделю и в разумных пределах. После бурной вечеринки с утренним похмельем советуют сделать перерыв на пару недель, чтобы дать печени "разгрузиться".

Ранее сообщалось, что главными внешними признаками развития болезни печени являются боль, нарушение сна, акне и желтый цвет глаз. Боль в печени может быть тупой или острой. Проявляться она может в правой верхней части живота, однако определить ее локализацию не всегда возможно.

Наиболее очевидным симптомом проблем с печенью является желтуха. Цвет белка глаза становится желтым из-за чрезмерного накопления желчного пигмента. О болезни печени часто говорят проблемы со сном и общая усталость.

Снижение функции печени приводит к выталкиванию токсинов через кожу, а это вызывает появление прыщей и экзем. Орган может внезапно посчитать уже знакомые продукты токсичными, а из-за этого появляется аллергия.

Более того, когда печень перегружена, она прекращает секрецию таких гормонов, как инсулиноподобный фактор роста-1, ангиотензиноген, тромбопоэтин, гепсидин и бетатрофин. Это приводит к метаболическим расстройствам.