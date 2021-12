Врачи назвали главные внешние признаки больной печени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Боль, нарушение сна, акне и желтый цвет глаз являются главными внешними признаками развития болезни печени, сообщает портал Eat This, Not That.

Доктор медицинских наук Джей Пака рассказал, что боль в печени может быть тупой или острой. Проявляться она может в правой верхней части живота, однако определить ее локализацию не всегда возможно.

Офтальмолог Юна Рапопорт добавила, что наиболее очевидным симптомом проблем с печенью является желтуха. Она пояснила, что цвет белка глаза становится желтым из-за чрезмерного накопления желчного пигмента. Также признаками, связанными с изменяем состояния глаз, считаются сухость, зуд и ксантелазмы, то есть желтоватые бляшки на веках.

Доктор медицинских наук Кэрри Лэм подчеркнула, что о болезни печени часто говорят проблемы со сном и общая усталость. Она пояснила, что перегруженный орган вырабатывает метаболиты, которые циркулируют в головном мозге, вызывают воспаление и мешают процессу сна.

Снижение функции печени приводит к выталкиванию токсинов через кожу, а это вызывает появление прыщей и экзем. По словам эксперта, орган может внезапно посчитать уже знакомые продукты токсичными, а из-за этого появляется аллергия.

Более того, когда печень перегружена, она прекращает секрецию таких гормонов, как инсулиноподобный фактор роста-1, ангиотензиноген, тромбопоэтин, гепсидин и бетатрофин. Это приводит к метаболическим расстройствам.

