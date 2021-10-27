Комаровский рассказал, как избавиться от болей в животе

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Правильное питание является лучшим средством предотвращения болей в желудке, однако при их появлении необходимо обратиться к специалисту для точного определения диагноза, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Специалист пояснил, что часто причиной желудочной боли становится раздражение слизистой оболочки.
"Наш организм в больших количествах вырабатывает соляную кислоту, она раздражает слизистую, и возникают боли", – сказал Комаровский.
По его словам, существует множество препаратов для урегулирования желудочной кислотности. Название подходящих конкретному человеку лекарств может назвать его лечащий врач.
Ранее гастроэнтеролог Наталья Гронская рассказала, что употребление на ночь кефира и других кисломолочных продуктов, вопреки распространенному мнению, является вредным и может вызвать проблемы со сном.
"Доктор 24": ранние симптомы язвы желудка
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