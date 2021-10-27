Комаровский рассказал, как избавиться от болей в животе

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Правильное питание является лучшим средством предотвращения болей в желудке, однако при их появлении необходимо обратиться к специалисту для точного определения диагноза, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Специалист пояснил, что часто причиной желудочной боли становится раздражение слизистой оболочки.

"Наш организм в больших количествах вырабатывает соляную кислоту, она раздражает слизистую, и возникают боли", – сказал Комаровский.

По его словам, существует множество препаратов для урегулирования желудочной кислотности. Название подходящих конкретному человеку лекарств может назвать его лечащий врач.

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