Эксперт рассказала, почему нельзя носить гель-лак больше двух недель

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При ношении гель-лака больше двух недель ногти могут начать ломаться или в них образуется грибок, рассказала мастер-наставник федеральной сети салонов "Пальчики" Маргарита Макарова.

"При отрастании искусственного покрытия у вас смещается стрессовая зона ногтя, отсюда возникает высокая вероятность, что вы можете повредить ваш натуральный ноготь. Еще одна причина, по которой не стоит носить гель-лак больше двух недель, это то, что в отросшем ногте появляются отслойки и воздушные карманы, где влажная среда может привести к развитию патогенной микрофлоры", – сообщила она "Газете.ру".

Кроме того, следует быть внимательными к гель-лаку людям с аллергическими реакциями. Эксперт рекомендует не наносить покрытие клиентам с раздражением на руках или ранками на околоногтевой коже.

По словам Макаровой, при ослаблении ногтя, его расслаивании и размягчении следует сделать перерыв или воспользоваться услугами по укреплению ногтей специальными препаратами.

Ранее главный дерматовенеролог-косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев порекомендовал подросткам не увлекаться гель-лаком и не умываться мылом.

По его словам, в лак для ногтей входит растворитель, который влияет на структуру ногтя, может его пересушить, может его изменить. Врач также добавил, что разрушенный химическими веществами ноготь может легко подхватить грибковую инфекцию.

