"Известия": контроль за производством и продажей косметики просят ужесточить в РФ

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В России призвали усилить контроль за производителями и продавцами косметики. С таким предложением председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обратился к вице-премьеру Денису Мантурову и главе Минпромторга Антону Алиханову, сообщает газета "Известия".

По данным общественника, рынок косметической продукции в РФ приближается к 1 триллиону рублей в год. Вместе с тем почти вся эта продукция, включая аптечную косметику, содержит информацию о составе на латинице, а не на русском языке.

"Производители и торговые организации имеют возможность это делать, но намерено выбирают латиницу для того, чтобы затруднить получение важной для потребителя информации", – говорится в письме Шапкина.

Помимо этого, в 60% продукции состав написан нечитаемым шрифтом, зачастую с подменными названиями, из-за которых невозможно понять, что в товаре может быть ядовитый ингредиент. Около 30% ассортимента в магазинах продается вовсе без какой-либо информации о составе, добавил общественник.

Он указал на рост числа жалоб потребителей на косметическую продукцию. Большая часть обращений касается качества и безопасности таких товаров, самые распространенные побочные эффекты от косметики: раздражение, аллергия и кожные заболевания.

Опасные для здоровья вещества были найдены в 65% косметической продукции, продаваемой в России. Каждый пятый товар реализуется просроченным или без срока годности, сообщали в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Производство духов в России увеличилось в 2,5 раза. Доля рынка отечественных производителей в сентябре фиксировалась в 62%. Данный показатель увеличился за год на 13%.