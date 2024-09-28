Потребсоюз выявил опасные вещества в составе 65% продаваемой в РФ косметики

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Опасные для здоровья вещества были найдены в 65% косметической продукции, продаваемой в России. Каждый пятый товар реализуется просроченным или без срока годности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

"65% косметической продукции содержит опасные вещества… В 76% случаев отсутствует информация о противопоказаниях для применения", – говорится в сообщении.

Также проверка показала, что в более чем в 90% косметики есть данные о составе на латинице, а названия химических веществ указаны аббревиатурами и отсутствует информация о составе на русском языке.

"Производители не раскрывают состав косметической продукции на русском языке не только из-за потенциального вреда некоторых компонентов, но и из-за их доступности и дешевизны", – уточняет союз.

Ранее Роскачество обнаружило нарушения в изготовлении 61% школьной одежды. По данным ведомства, форма не отвечает требованиям технических регламентов о безопасности. В частности, Роскачество проверило 26 образцов брюк для мальчиков.

По словам экспертов, на подделку чаще всего можно наткнуться при покупке одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров. Определить контрафакт на глаз неподготовленному человеку часто практически невозможно. Поэтому при выборе товара стоит ориентироваться на отзывы и читать статьи о проверке на подлинность.

