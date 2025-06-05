Роспотребнадзор опроверг информацию о содержании бензола в SPF-креме Garnier

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Солнцезащитный SPF-крем от косметического бренда Garnier не содержит в составе бензол. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в указанном креме содержится бензоат натрия. Этот компонент в соединении с аскорбиновой или лимонной кислотой, также присутствующих в составе косметического продукта, вырабатывает бензол, который, в свою очередь, может вызвать рак.

В связи с этим специалисты надзорного ведомства провели необходимые исследования. Согласно экспертному заключению, пробы образца соответствуют требованиям ТР ТС 009/2011 и не содержат бензола, уточнил Роспотребнадзор.

Ранее этот компонент Роспотребнадзор обнаружил в составе крема La Roche-Posay. Приобретенный на маркетплейсе Wildberries крем не соответствовал требованиям регламента Таможенного союза. Однако другая упаковка крема, взятая на исследование и закупленная на ином сайте, не содержала бензол.

После проверки Роспотребнадзор отправил маркетплейсу письмо с требованием принять меры по недопущению реализации данного крема. При этом Wildberries, ознакомившись с обращением, заблокировал карточки данного товара.