NYT: Johnson&Johnson снова проиграла суд по делу о вызывающих рак присыпках

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Американская компания Johnson&Johnson (J&J) снова проиграла суд по делу о детской присыпке, якобы вызывающей рак. Об этом сообщает газета New York Times.

Судья отклонил попытку мирового соглашения с тысячами истцов на сумму 9 миллиардов долларов. Как и в судебных попытках в 2021 и 2023 годах, сделка предусматривала элемент системы банкротства для урегулирования претензий.

В компании утверждают, что продукция не содержит асбеста и что не существует доказанной связи между продукцией и раком. Сперва J&J отрицала эти заявления, однако позже прекратила продавать детскую присыпку на основе талька по всему миру.

Всего против компании было подано более 38 тысяч исков. В 2020 году J&J сообщила о прекращении производства присыпки. Также компания согласилась выделить 8,9 миллиарда долларов для урегулирования претензий к выпускаемой продукции.

В России первый иск был подан в 2023 году. Тогда общественники просили признать продажу этого товара противоправной и запретить, а также изъять из оборота.

Ранее СМИ писали, что французская косметическая компания L'Oreal отзывает из продажи все партии своего средства от акне Effaclar Duo из-за того, что в нем содержится перекись бензоила. Как уточняли Центры по контролю и профилактике заболеваний США, вещество в больших количествах может вызывать лейкемию.