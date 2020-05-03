Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Главный эпидемиолог министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико рассказал, при каких условиях можно будет сказать, что в России завершилась эпидемия COVID-19.

"О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее 1%", – приводит "Парламентская газета" слова эксперта.

Он отметил, что за прошедший месяц рост числа новых заболевших снизился с 27% до 6,9%, добавив, что показатели сократились практически в четыре раза. Он выразил мнение, что ситуация с коронавирусом в РФ начала стабилизироваться.

Ранее Брико заявил, что новая коронавирусная инфекция может поражать любые органы человека. Он заявил, что чаще всего COVID-19 влияет на легкие, почки и миокард.

В России за последние сутки подтвердили 10 633 новых выявленных случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов.

Всего в РФ зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%) коронавирусной инфекции, выздоровели 16 639 человек.

