Российская экономика начала восстанавливаться – Минэкономразвития

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы заявил, что экономика страны начинает восстанавливаться.

"Если говорить про экономическое восстановление, то цифры последних дней показывают, что динамика пошла вверх. Экономика начинает восстанавливаться", – заявил Решетников, добавив, что для возврата на траекторию восстановления потребуется еще время.

Помимо этого, Решетников рассказал, что министерство предоставит 20 мая правительству обновленный макроэкономический прогноз, а уже к понедельнику – общенациональный план восстановления экономики.

"Там все поквартально мы спрогнозировали, есть оценки, но опять-таки, мы его синхронизируем вместе с общенациональным планом, который в понедельник представим в правительство", – сказал министр.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает принятие неотложных мер поддержки экономики в случае пандемии коронавируса. Он поможет урегулировать правоотношения, которые возникают из-за необходимости реагировать на экстренную ситуацию.

На прошлой неделе Владимир Путин поручил правительству страны до 1 июня разработать план действий по восстановлению экономики на фоне пандемии коронавируса. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.