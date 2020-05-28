Жилой дом по программе реновации построят на улице Краснодарской

12:16
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Стартовый дом в рамках программы реновации построят на юго-востоке Москвы, сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Жилой дом планируют возвести по адресу: улица Краснодарская, владение 6.
"Это будет застройка средней этажности, выполненная в классической бело-бежевой гамме, дополнительную динамику фасадам придадут оконные профили, выкрашенные в желтый цвет", – отметил Кузнецов.
Уточняется, что здание будет состоять из 5 секций разной этажности. Их расположат в форме буквы "П". Строение разместится на общей площади 40 тысяч квадратных метров.
Входные группы планируется сделать с "нулевой" отметки в целях комфорта и безопасности маломобильных граждан, пенсионеров и родителей с колясками.
Во дворе дома, согласно проекту, разместят детские и спортивные площадки. Также будут оборудованы места для отдыха с лавочками и беседками. Вся придомовая территория будет озеленена.
"Паркинг для жильцов запроектирован под землей, чтобы не превращать двор в стоянку автомобилей", – уточнил архитектор.
Ранее сообщалось о том, что два корпуса в Головинском районе по программе реновации введут до конца года. Дома строят на улице Флотской, 68. Как отметил глава Депстроя Рафик Загрутдинов, работы идут в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями по нераспространению COVID-19.
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