Жилой дом по программе реновации построят на улице Краснодарской

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Стартовый дом в рамках программы реновации построят на юго-востоке Москвы, сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Жилой дом планируют возвести по адресу: улица Краснодарская, владение 6.

"Это будет застройка средней этажности, выполненная в классической бело-бежевой гамме, дополнительную динамику фасадам придадут оконные профили, выкрашенные в желтый цвет", – отметил Кузнецов.

Уточняется, что здание будет состоять из 5 секций разной этажности. Их расположат в форме буквы "П". Строение разместится на общей площади 40 тысяч квадратных метров.

Входные группы планируется сделать с "нулевой" отметки в целях комфорта и безопасности маломобильных граждан, пенсионеров и родителей с колясками.

Во дворе дома, согласно проекту, разместят детские и спортивные площадки. Также будут оборудованы места для отдыха с лавочками и беседками. Вся придомовая территория будет озеленена.

"Паркинг для жильцов запроектирован под землей, чтобы не превращать двор в стоянку автомобилей", – уточнил архитектор.

Ранее сообщалось о том, что два корпуса в Головинском районе по программе реновации введут до конца года. Дома строят на улице Флотской, 68. Как отметил глава Депстроя Рафик Загрутдинов, работы идут в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями по нераспространению COVID-19.