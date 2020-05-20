Два дома авторской архитектуры сохранят в районе Соколиная Гора

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Для жителей столичного района Соколиная Гора разработан проект планировки территории, в который вошло 48 домов, планируемых к сносу, и два дома с авторской архитектурой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, благодаря программе реновации будут реконструированы и сохранены два необычных дома.
"Один, на проспекте Буденного, доме 43, построили в 1948 году в стиле сталинского неоклассицизма – строгие линии фасада четырехэтажки и сейчас привлекают взгляд. Второй дом на 5-й улице Соколиной Горы выделяется колоннами на входных группах", – приводятся в сообщении слова Княжевской.
По ее словам, эти дома будут перепрофилированы под детский досуговый центр и административно-офисное здание.
Ранее сообщалось, что строительство трех социальных объектов запланировано в столичном районе Люблино по программе реновации.
Для москвичей станут доступны детский сад и школа, рассчитанные на 200 и 450 мест соответственно, многофункциональный спортивный комплекс, площадь которого составит 12 тысяч квадратных метров. Всего в районе Люблино для волнового расселения подобрано 11 стартовых площадок.
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