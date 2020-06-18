Почти 30 домов планируют передать под заселение в рамках программы реновации до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в рамках программы реновации жилого фонда до конца 2020 года планируется передать под заселение еще 28 домов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова.

"До конца года планируется передать под заселение еще 28 жилых домов по программе реновации", – сказал Загрутдинов.

Он подчеркнул, что всего с момента старта программы под заселение уже передан 51 дом, в том числе два жилых объекта – в этом году. Программа реновации предусматривает расселение более одного миллиона москвичей из старого жилья.

Ранее Загрутдинов сообщил, что в Москве планируют построить порядка 20 объектов здравоохранения в рамках программы реновации. Он уточнил, что при необходимости объемы строительства могут быть увеличены.

Сергей Собянин ранее сообщал, что объемы строительства в Москве, которые были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, планируется наверстать до конца 2020 года.

Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время никаких ограничений, связанных с разрешением на строительство и финансированием, в столице нет.

