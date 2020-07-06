Дом на 267 квартир возведут в Марфине по программе реновации

12:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном районе Марфино возведут по программе реновации новый многоквартирный жилой дом площадью более 30,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Как рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, дом рассчитан на 267 квартир, из которых 118 – однокомнатных, 55 – двухкомнатных и 94 – трехкомнатных.
"Наружная отделка фасадов будет выполнена с применением искусственного камня в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором. Характерной особенностью здания станет декоративный элемент "Часы" в верхней части первой секции", – добавил Леонов.
Как отмечается, подъезд к дому будет осуществляться со стороны Гостиничного проезда. После окончания строительства, планируется благоустроить территорию. Около дома устроят пешеходные зоны, площадки для отдыха, детских игр и занятий спортом, установят освещение и создадут плоскостные парковки, в том числе для граждан малой мобильности.
Ранее управление Росреестра по столице зарегистрировало первое право собственности физического лица на квартиру в доме, построенном по программе реновации. Жилой дом находится в Лосиноостровском районе по адресу улица Изумрудная, дом 24, корпус 1. Его общая площадь составляет 10,6 тысячи квадратных метров, внутри – 120 квартир.
Кроме того, в процессе переселения разрешено докупить дополнительную площадь – с момента старта программы реновации было подано 560 таких обращений.
На данный момент под заселение в Москве передан 51 дом, построенный в рамках реализации программы реновации. До конца 2020 года к этому числу добавятся еще 28 строений.
"Интервью": Рафик Загрутдинов – о программе реновации в Москве
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