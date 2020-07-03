В СВАО зарегистрировали право собственности физлица на квартиру по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Управление Росреестра по столице зарегистрировало первое право собственности физического лица на квартиру в доме, построенном по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Жилой дом, о котором рассказали в ведомстве, находится в Лосиноостровском районе по адресу: улица Изумрудная, дом 24, корпус 1. Его общая площадь составляет 10,6 тысячи квадратных метров, внутри – 120 квартир.

"На этой неделе в отношении первой семьи зарегистрировано право собственности на новую квартиру. Основанием для этого стал договор, предусматривающий переход права собственности на равнозначное жилое помещение, заключенный между департаментом городского имущества Москвы и физическим лицом", – рассказал руководитель Росреестра Игорь Майданов.

Согласно текущим правилам, зарегистрировать права на квартиры можно после заключения вышеупомянутого договора. Кроме того, в процессе переселения разрешено докупить дополнительную площадь – с момента старта программы реновации было подано 560 таких обращений.

На данный момент под заселение в Москве передан 51 дом, построенный в рамках реализации программы реновации. До конца 2020 года к этому числу добавятся еще 28 строений.

