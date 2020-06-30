Жилой дом по программе реновации в ЮЗАО введут в эксплуатацию до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Академическом районе столицы до конца этого года планируют ввести в эксплуатацию двухсекционный жилой дом на 131 квартиру. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.

Как уточняется, дом находится по адресу: улица Шверника, владение 6.

По словам руководителя департамента Рафика Загрутдинова, специалисты уже завершили монолитные работы, идет отделка фасадов и черновые отделочные работы.

"Жилой дом переменной этажности 10–11 этажей строится по индивидуальному проекту. В жилом доме будет 131 квартира: однокомнатных – 68, двухкомнатных – 58, трехкомнатных – 5. Общая площадь квартир составит 6,6 тысячи квадратных метров", – приводятся в сообщении слова Загрутдинова.

В пресс-службе подчеркнули, что для маломобильных групп граждан оборудуют шесть двухкомнатных и две трехкомнатные квартиры.

На первых этажах будет вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков, а также технические помещения.

Дом оборудуют системой охранного наблюдения с видеоконтролем въездов на придомовую территорию и зон лифтовых кабин. Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят. В новом дворе появится детская и спортивная площадки.

В департаменте строительства Москвы ранее сообщили, что в столице в рамках программы реновации жилого фонда до конца 2020 года планируется передать под заселение еще 28 домов. Всего с момента старта программы был сдан 51 дом.