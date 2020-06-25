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Москва 24

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Общество

06:37

Свыше 500 человек в Дмитровском городском округе получит новое жилье

общество недвижимость

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 500 человек в Дмитровском городском округе получит новое жилье до конца текущего года. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление главы министерства строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.

По его словам, расселению подлежат 24 аварийных дома.

"В новые благоустроенные квартиры переедут 512 человек", – заявил Локтев.

Так, 103 жильца получат квартиры в новостройке в Дмитрове на улице Сенная. Еще 249 человек станут обладателями нового жилья в микрорайоне Левобережье Яхромы. При этом 160 человек будут поселены в новостройки в деревне Жуковка и поселке совхоза "Останкино".

"В настоящее время строительство домов завершено, ведется работа по получению разрешительной документации на ввод в эксплуатацию", – добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что жилой дом в Черемушках по программе реновации введут в эксплуатацию в июне. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

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