Началось расселение жильцов пятиэтажки в центре Москвы по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жильцов пятиэтажки в Пресненском районе столицы начали расселять по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент градостроительной политики.

Жители дома 13 на улице Литвина-Седого получили смотровые ордера в дом 2 в Мукомольном проезде. Глава департамента Сергей Левкин уточнил, что это 133 дом, расселение которого идет по программе реновации. По его словам, в ближайшее время в ЦАО стартует расселение домов 12/15 и 18 по улице Подвойского.

В новостройку в Мукомольном проезде расселение началось в ноябре 2019 года. Горожанам предоставляются квартиры с улучшенной отделкой, во дворе расположены детские игровые комплексы, спортивные площадки и места для отдыха.

В ЦАО в программу включено 109 домов, подобрано 10 стартовых площадок. В Пресненском районе расселению и сносу подлежат 52 жилых дома.

Ранее стало известно, что по программе реновации до конца июня начнется расселение жителей домов в шести округах столицы. Речь идет о 26 старых пятиэтажках, обитатели которых смогут переехать в семь стартовых домов.

На юге города также стартовало расселение. Под заселение передан жилой дом по Судостроительной улице. Эта новостройка стала второй в районе Нагатинский Затон, где жилье предоставляют по программе реновации.