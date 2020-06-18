Началось расселение жильцов пятиэтажки в центре Москвы по программе реновации

10:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жильцов пятиэтажки в Пресненском районе столицы начали расселять по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент градостроительной политики.
Жители дома 13 на улице Литвина-Седого получили смотровые ордера в дом 2 в Мукомольном проезде. Глава департамента Сергей Левкин уточнил, что это 133 дом, расселение которого идет по программе реновации. По его словам, в ближайшее время в ЦАО стартует расселение домов 12/15 и 18 по улице Подвойского.
В новостройку в Мукомольном проезде расселение началось в ноябре 2019 года. Горожанам предоставляются квартиры с улучшенной отделкой, во дворе расположены детские игровые комплексы, спортивные площадки и места для отдыха.
В ЦАО в программу включено 109 домов, подобрано 10 стартовых площадок. В Пресненском районе расселению и сносу подлежат 52 жилых дома.
Ранее стало известно, что по программе реновации до конца июня начнется расселение жителей домов в шести округах столицы. Речь идет о 26 старых пятиэтажках, обитатели которых смогут переехать в семь стартовых домов.
На юге города также стартовало расселение. Под заселение передан жилой дом по Судостроительной улице. Эта новостройка стала второй в районе Нагатинский Затон, где жилье предоставляют по программе реновации.
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