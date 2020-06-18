Жилой дом в Черемушках по программе реновации введут в эксплуатацию в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом в районе Черемушки введут в эксплуатацию в июне по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Жилой дом находится по адресу улица Профсоюзная, владение 32. Односекционный 22-этажный дом рассчитан на 105 квартир. В квартирах и местах общего пользования выполнена улучшенная отделка с использованием качественных материалов по единому стандарту в соответствии с требованиями программы реновации.

На первом этаже дома разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части для удобства появятся комната дежурного, места для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

В здании предусмотрены лифты грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оборудовали системами охраны входа в здание.

Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там расположатся спортивная и детская площадки, а также пространство для отдыха взрослых. Фасады здания облицованы кирпичом, на них установлены короба под кондиционеры.

В доме установлены общедомовые и поквартирные приборы учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы.

В будущем жильцы дома смогут установить термостат с функцией автоматического управления системой отопления. Также в здании предусмотрена возможность дистанционного отключения стояков отопления.

"Всего же в районе Черемушки новые квартиры получат жители 119 домов, что составляет 20% от общего жилого фонда района, утверждены четыре стартовые площадки", – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что до конца года в Москве планируют отдать под заселение 28 жилых домов в рамках программы реновации. Всего с момента старта программы под заселение уже передан 51 дом, в том числе два жилых объекта – в этом году.

