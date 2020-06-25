Почти 135 домов расселяют в Москве по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По программе реновации в столице сейчас расселяют 134 пятиэтажки, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, в новостройку в Мукомольном проезде, доме 2, выданы смотровые ордера жителям дома 12/15 на улице Подвойского. Кроме того, скоро место жительства поменяют жители дома 18 на той же улице.

Заселение в дом в Мукомольном проезде началось в ноябре 2019 года. Жителям предоставляют квартиры с улучшенной отделкой. В самом доме располагается встроенное детское образовательное учреждение, во дворе – детские игровые комплексы, спортивные площадки и места для отдыха.

Всего в ЦАО в программу реновации включено 109 домов, подобрано 10 стартовых площадок. В районе Пресненском расселению и сносу подлежат 52 жилых дома.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена в августе 2017 года. Расселению, согласно проекту, подлежат 5 тысяч 174 дома.

Расселение затронет почти миллион жителей столицы – вместо квартир в старых или аварийных домах им предложат жилье с отделкой комфорткласса в новых зданиях. При этом горожане могут получить либо квартиру той же площади, либо запросить дополнительную площадь с доплатой.

Ранее сообщалось, что в нынешнем виде программа реновации включает в себя также строительство 20 объектов здравоохранения. Это укладывается в стратегию комплексного развития инфраструктуры в обновленных районах.

