Расселение по программе реновации началось в доме в Пресненском районе

12:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жители дома № 18 на улице Подвойского начали переезд по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента градостроительной политики.
Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, за последний месяц это третий дом, расселяемый в Пресненском районе.
"Ранее смотровые ордера в новостройку в Мукомольном проезде получили жители домов на улице Литвина-Седого, дом 13 и Подвойского, дом 12/15", – приводятся в сообщении слова Левкина.
Он отметил, под заселение дом в Мукомольном проезде передан в ноябре прошлого года. В новостройке есть встроенный ДОУ, прилегающая территория благоустроена, во дворе располагаются детские игровые комплексы и спортивные площадки.
Отмечается, что в ЦАО в программу реновации включено 109 домов, подобрано 10 стартовых площадок. В районе Пресненский расселению подлежат 52 жилых дома.
Ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в столице в рамках программы реновации до конца 2020 года планируется передать под заселение еще 28 домов. Он подчеркнул, что всего с момента старта программы под заселение уже передан 51 дом, в том числе два жилых объекта – в этом году. Программа реновации предусматривает расселение более одного миллиона москвичей из старого жилья.
Сергей Собянин ранее сообщал, что объемы строительства в Москве, которые были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, планируется наверстать до конца 2020 года.
Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время никаких ограничений, связанных с разрешением на строительство и финансированием, в столице нет.
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