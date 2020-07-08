Жилой дом из трех корпусов построят в Капотне по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многоквартирный жилой дом из трех корпусов построят в Капотне в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Объект площадью более 40,5 тысячи квадратных метров появится в 1-м квартале Капотни, владении 8. В корпусах высотой от 7 до 12 этажей разместится 320 квартир – однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных.

На первом этаже будут помещения общественного назначения, а на подземном – одноуровневая стоянка. Дорожки перед входными группами корпусов выложат тротуарной плиткой, цоколь облицуют натуральным камнем, а наружные стены первого этажа – кирпичом. Сами квартиры будут выдавать уже с улучшенной отделкой.

В рамках утвержденного перечня работ запланировано не только строительство жилого дома, но и устройство тротуаров и пешеходных зон, а также озеленение и установка малых архитектурных форм.

Возле дома появятся площадки для отдыха, зоны для занятий спортом и детские площадки.

Весной 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

