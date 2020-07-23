Более 5,5 тысячи москвичей расселили в новые дома по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
По программе реновации в новые дома с начала этого года расселили более 5,5 тысячи человек. В процессе расселения еще 1,6 тысячи горожан. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, первые расселения начались уже через полгода после старта программы. Этому поспособствовало решение о включении в нее домов высокой степени готовности, которое вынес мэр Москвы Сергей Собянин. На данный момент в новостройки переезжают жильцы 148 домов. Из них 23 полностью отселили и демонтировали по технологии умного сноса.
"Всего с момента запуска программы началось переселение порядка 24 тысяч человек, из которых практически 80 процентов уже стали законными правообладателями новых квартир", – отметил Левкин.
Глава ведомства добавил, что дома строят по индивидуальным проектам, рядом с ними благоустраивают инфраструктуру. Новые владельцы получают жилье с отделкой под ключ.
Кроме этого, ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса не стали помехой в работе по программе: набор стартовых площадок продолжался, велось проектирование домов.
"55 современных жилых зданий, пять из которых были переданы под заселение московскими строителями в текущем году, уже заселяются", – заключил Левкин.
Ранее сообщалось о введении в эксплуатацию дома в Восточном Измайлове, рассчитанного на 140 квартир.
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