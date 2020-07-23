Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16:35

Более 5,5 тысячи москвичей расселили в новые дома по программе реновации с начала года

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

По программе реновации в новые дома с начала этого года расселили более 5,5 тысячи человек. В процессе расселения еще 1,6 тысячи горожан. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, первые расселения начались уже через полгода после старта программы. Этому поспособствовало решение о включении в нее домов высокой степени готовности, которое вынес мэр Москвы Сергей Собянин. На данный момент в новостройки переезжают жильцы 148 домов. Из них 23 полностью отселили и демонтировали по технологии умного сноса.

"Всего с момента запуска программы началось переселение порядка 24 тысяч человек, из которых практически 80 процентов уже стали законными правообладателями новых квартир", – отметил Левкин.

Глава ведомства добавил, что дома строят по индивидуальным проектам, рядом с ними благоустраивают инфраструктуру. Новые владельцы получают жилье с отделкой под ключ.

Кроме этого, ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса не стали помехой в работе по программе: набор стартовых площадок продолжался, велось проектирование домов.

"55 современных жилых зданий, пять из которых были переданы под заселение московскими строителями в текущем году, уже заселяются", – заключил Левкин.

Ранее сообщалось о введении в эксплуатацию дома в Восточном Измайлове, рассчитанного на 140 квартир.

"Это наш город": более 100 домов по программе реновации подключат к электросетям

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать