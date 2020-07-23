Еще один дом по программе реновации введут в 2020 году в Восточном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилой дом, рассчитанный на 140 квартир, введут в эксплуатацию по программе реновации в районе Восточное Измайлово. Как сообщает Агентство "Москва", это произойдет в 2020 году.

"В районе Восточное Измайлово по адресу улица 15-я Парковая, владение 27, з/у 1 введут в эксплуатацию в этом году. В настоящее время завершены работы по возведению монолита и отделке фасадов здания, ведется остекление, монтаж внутренних инженерных систем, черновая отделка квартир", – рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

15-этажный дом был построен по индивидуальному проекту. Отделка фасадов здания осуществляется за счет навесных трехслойных наружных стеновых панелей с облицовкой из пиленого кирпича.

На первом этаже жилого дома оборудуют нежилые помещения. К ним относятся комната консьержа, кладовая, зона с почтовыми ящиками. Отсюда также будут стартовать лифты: грузовой и пассажирский – 400 и 1 тысяча килограммов грузоподъемности соответственно. Квартир на первом этаже не будет.

Построенный по программе реновации дом оснастят автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, а также датчиками экстренного оповещения.

Территорию возле жилого строения благоустроят. Здесь появятся детские и спортивные площадки и места для отдыха взрослых. Кроме того, у дома появится плоскостная парковка. Основные парковочные места расположатся на подземном этаже, отметили в пресс-службе Депстроя.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в новые дома по программе реновации переселились уже более 18 тысяч горожан. Некоторые из них пользуются правом на дополнительную площадь.

