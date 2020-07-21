Два жилых дома построят в Северном Тушине по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два корпуса на 472 квартиры введут в эксплуатацию в 2021 году в Северном Тушине в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Они будут расположены напротив дома 42 по улице Вилиса Лациса. Общая площадь квартир составит более 26 тысяч квадратных метров. Планируется, что в составе данных корпусов будут располагаться 188 однокомнатных, 128 двухкомнатных и 156 трехкомнатных квартир. Жилые дома с подземной одноуровневой автостоянкой будут состоять из двух секций.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что в настоящий момент специалисты завершили монолитные работы. Кроме того, ведется черновая отделка, а также обустройство внутренних инженерных сетей.

В дальнейшем планируется выполнение фасадов в современном лаконичном стиле. Сообщается, что их облицовка будет выполнена по технологии навесного вентилируемого фасада. Также они будут отделаны металлическими кассетами.

"Архитектурный облик формируется ритмичным чередованием плоскостей наружных стен, элементов остекления и корзинами для установки наружных блоков кондиционирования, выступающими из плоскости стен", – сообщили в пресс-службе департамента.

Все квартиры будут оснащены остекленными балконами и лоджиями. Кроме того, две квартиры будут оборудованы для маломобильных граждан. В них установят специальную сантехнику, а также увеличат ширину коридоров и дверных проемов.

В каждой секции будут обустроены просторный вестибюль, колясочная и помещение для консьержа. Кроме того, в планировку войдут лифтовой холл и два лифта грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов. Первый этаж будет предназначен для нежилых помещений различного функционального назначения.

Кроме того, для удобства маломобильных граждан и мам с колясками пол вестибюля и лифтовых холлов будет на одном уровне с землей. У входной группы обустроят покрытие с шероховатой поверхностью, которое снизит риск скольжения.

В рамках строительства корпусов также запланированы работы по благоустройству придомовой территории. В частности, во дворе дома появятся детская и спортивная площадки, а также зоны для отдыха взрослых. Помимо этого, специалисты проведут озеленение территории.

Ранее стало известно, что в 2021 году в рамках реновации введут в эксплуатацию два жилых дома в Северном Измайлове. Они будут расположены на улице 15-й Парковой и иметь номера 42А и 46А. В планировке дома предусмотрено введение 331 квартиры.