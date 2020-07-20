Озеленение стилобатных частей зданий могут предусмотреть в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Озеленение стилобатных частей могут предусмотреть в рамках программы реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

Он отметил, что ведомство рассмотрит данную возможность в течение полугода.

"Мы ждали решений законодательства, а теперь правительство Москвы подумает, наш департамент совместно со строительным комплексом. Я думаю, что озеленение цокольной, стилобаной части появится в том числе на объектах по программе реновации. Там тоже очень много проектируется стилобатных поверхностей", – отметил Кульбачевский.

Он добавил, что эти площади могут впоследствии войти в зачет восстановления растительности, которая была уничтожена в ходе строительства.

"В том числе такой объект может пойти в зачет инвестору или застройщику, если нет площади, некуда воткнуть традиционный объект", – заявил Кульбачевский.

Ранее стало известно, что в программу реновации вошло создание ландшафтного парка площадью 2,9 гектара в районе Нижегородском. Отмечается, что там можно будет заниматься спортом, а также гулять и кататься на велосипеде.