Озеленение стилобатных частей зданий могут предусмотреть в рамках программы реновации

17:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Озеленение стилобатных частей могут предусмотреть в рамках программы реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.
Он отметил, что ведомство рассмотрит данную возможность в течение полугода.
"Мы ждали решений законодательства, а теперь правительство Москвы подумает, наш департамент совместно со строительным комплексом. Я думаю, что озеленение цокольной, стилобаной части появится в том числе на объектах по программе реновации. Там тоже очень много проектируется стилобатных поверхностей", – отметил Кульбачевский.
Он добавил, что эти площади могут впоследствии войти в зачет восстановления растительности, которая была уничтожена в ходе строительства.
"В том числе такой объект может пойти в зачет инвестору или застройщику, если нет площади, некуда воткнуть традиционный объект", – заявил Кульбачевский.
Ранее стало известно, что в программу реновации вошло создание ландшафтного парка площадью 2,9 гектара в районе Нижегородском. Отмечается, что там можно будет заниматься спортом, а также гулять и кататься на велосипеде.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: