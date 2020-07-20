Почти 150 домов в столице расселяют по программе реновации

10:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В поселении Михайлово-Ярцевском с началом выдачи смотровых ордеров общее число расселяемых домов по программе реновации возросло. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.
"Жителям 10 пятиэтажек в поселке Армейском предложены варианты квартир в новостройках по адресам: поселок Шишкин Лес, дом 9, корпус 1, и дом 21, корпус 1. С учетом этого количество домов, расселяемых по программе реновации в Москве, возросло до 148", – приводит пресс-служба слова Левкина.
В сообщении говорится, что в ТиНАО в программу реновации включено 124 дома. Для волнового расселения жителей подобрано пять стартовых площадок. В поселении Михайлово-Ярцевском предстоит расселить 31 жилой дом площадью 58 тысяч квадратных метров.
Левкин напомнил, что на сегодняшний день в столице введено в эксплуатацию 58 новостроек, из которых 55 передано под заселение. В стадии строительства и проектирования находятся 260 объектов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что график расселения по программе реновации жилищного фонда Москвы не сдвинется. По его словам, этапы расселения будут определены до конца года. Мэр напомнил, что программа предусматривает переезд более миллиона москвичей из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.
Кроме того, мэр отмечал, что объемы строительства в Москве, которые были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, планируют наверстать до конца 2020 года. Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время никаких ограничений, связанных с разрешением на строительство и финансированием, в столице нет.
"Интервью": Рафик Загрутдинов – о программе реновации в Москве
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