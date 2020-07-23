Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин утвердил проект планировки квартала 63Б в Донском районе. Постановление опубликовано на портале мэра и правительства столицы.

Территория подготовки проекта планировки ограничена с севера – Загородным шоссе, с востока – Проектируемым проездом № 4848, с юга – полосой отвода Московского центрального кольца, а с запада – Севастопольским проспектом. Общая площадь территории – 24 гектара.

На платформе "Активный гражданин" началось обсуждение новых градостроительных проектов. 103 градостроительных проекта вынесено на обсуждение жителей в разных районах города. Все они затрагивают социально значимые сферы жизни горожан.

Жители районов Ново-Переделкино и Бирюлево Западное рассмотрят проекты, посвященные модернизации и развитию производственных предприятий. В районах Черемушки и Головинском на обсуждение вынесут проекты строительства предприятий по предоставлению бытовых услуг и торговли.

Из общего числа новых проектов 68 касаются развития городского транспорта. В частности, изменения планируются на станциях МЦД-1 и МЦД-2, а также на Киевском направлении Московской железной дороги.

Принять участие в обсуждении и корректировке проектов могут жители районов, в которых планируется размещать вынесенные на обсуждение строения. Высказать мнение онлайн можно на портале "Активный гражданин" до 2 августа 2020 года.