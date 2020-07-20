Новый этап электронных общественных обсуждений стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обсуждение новых градостроительных проектов началось на платформе "Активный гражданин". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"103 градостроительных проекта вынесено на обсуждение жителей в разных районах города. Все они затрагивают социально значимые сферы жизни горожан", – заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Жители районов Ново-Переделкино и Бирюлево Западное рассмотрят проекты, посвященные модернизации и развитию производственных предприятий. В районах Черемушки и Головинском на обсуждение вынесут проекты строительства предприятий по предоставлению бытовых услуг и торговли.

По словам Юлианы Княжевской, из общего числа новых проектов 68 касаются развития городского транспорта. В частности, изменения планируются на станциях МЦД-1 и МЦД-2, а также на Киевском направлении Московской железной дороги.

Принять участие в обсуждении и корректировке проектов могут жители районов, в которых планируется размещать вынесенные на обсуждение строения. Высказать мнение онлайн можно на портале "Активный гражданин" до 2 августа 2020 года.

В конце мая председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что онлайн-обсуждения по проектам реновации в Москве активно растут в части аудитории. По словам специалиста, все больше горожан оценивают проекты удаленно.

