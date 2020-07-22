Более 18 тыс москвичей переехали в новые квартиры с начала программы реновации – Бочкарев

16:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что по программе реновации переехали более 18 тысяч жителей столицы. Об этом говорится в сообщении комплекса градостроительной политики и строительства, передает Агентство "Москва".
"С момента старта программы реновации под заселение передано 55 новостроек, куда переезжают жители 148 домов под снос. В новые квартиры уже переехали 18,5 тысячи человек, еще чуть менее 10 тысяч человек находятся на разных стадиях процесса переселения", – сообщил Бочкарев.
По его словам, первые новоселы получили ключи от квартир в феврале 2018 года.
Бочкарев отметил, что для участников программы реновации уже возвели 58 жилых домов, общая площадь которых около 700 тысяч квадратных метров. "Сейчас ведется строительство и проектирование 262 домов общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров", – добавил он.
Программу реновации жилфонда в столице утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошли 5 174 дома – около 350 тысяч квартир.
В Москве передали под заселение 55 новостроек по программе реновации. В соответствии с едиными стандартами программы реновации жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой.
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