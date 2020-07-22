Более 18 тыс москвичей переехали в новые квартиры с начала программы реновации – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что по программе реновации переехали более 18 тысяч жителей столицы. Об этом говорится в сообщении комплекса градостроительной политики и строительства, передает Агентство "Москва".

"С момента старта программы реновации под заселение передано 55 новостроек, куда переезжают жители 148 домов под снос. В новые квартиры уже переехали 18,5 тысячи человек, еще чуть менее 10 тысяч человек находятся на разных стадиях процесса переселения", – сообщил Бочкарев.

По его словам, первые новоселы получили ключи от квартир в феврале 2018 года.

Бочкарев отметил, что для участников программы реновации уже возвели 58 жилых домов, общая площадь которых около 700 тысяч квадратных метров. "Сейчас ведется строительство и проектирование 262 домов общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров", – добавил он.

Программу реновации жилфонда в столице утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошли 5 174 дома – около 350 тысяч квартир.

В Москве передали под заселение 55 новостроек по программе реновации. В соответствии с едиными стандартами программы реновации жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой.