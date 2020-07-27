Три дома по программе реновации введут в эксплуатацию в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три жилых дома в Зеленограде введут в эксплуатацию в 2020 году в рамках программы реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

"Три жилых дома для расселения по программе реновации будут введены в этом году: два – в районе Крюково, Георгиевский проспект, корпуса 1934 и 1935, и в районе Старое Крюково, Солнечная аллея, корпус 934", – говорится в сообщении.

В настоящее время завершены все строительные работы, выполнена отделка и благоустройство территории. Монолитные дома возводились по индивидуальным проектам. Во всех квартирах выполнена улучшенная отделка.

В пресс-службе пояснили, что запроектированный трехсекционный корпус 934 рассчитан на 182 квартиры, из которых под заселение отдадут 30 однокомнатных, 124 – двухкомнатных, 28 – трехкомнатных. Дома на Георгиевском проспекте являются односекционными. В корпусе 1934 располагается 91 квартира, а в 1935 – 97 квартир.

В каждой квартире расположены балконы-лоджии, оконные блоки сделаны с двухкамерными стеклопакетами. Входные двери для обеспечения шумоизоляции заполнены минеральной ватой. В квартирах на полу в коридоре, кухне и санузле уложили керамическую плитку.

Во всех квартирах также будет установлена электроплита и мойка, люстры и светильники. В каждой комнате уже установлены радиаторы отопления конвекторного типа, датчики пожарной сигнализации.

На первом этаже расположатся объекты социального, коммерческого и культурного назначения, вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного, комната для хранения уборочного инвентаря, а также зона для размещения почтовых ящиков.

Ранее сообщалось, что для участников столичной программы реновации жилого фонда создадут мобильное приложение.

