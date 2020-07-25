Мобильное приложение создадут для участников программы реновации

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Для участников столичной программы реновации жилого фонда создадут мобильное приложение, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, с помощью него граждане смогут пользоваться информацией в онлайн-режиме, не заходя на mos.ru.
"В приложении человек может получить информацию о статусе квартиры, куда он переезжает, когда переезжает, чтобы помочь людям быстрее ориентироваться в процессе реновации", – сказал Бочкарев.
В феврале глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщал, что суперсервис для участников программы реновации планируют поэтапно внедрить в Москве в 2021 году.
Он отметил, что все интерактивные инструкции станут персонифицированными под конкретную жизненную ситуацию участника программы.
Электронная интерактивная инструкция "Переезд по программе реновации", уже действующая на портале mos.ru, включена в суперсервис. В инструкции объясняются ключевые вопросы по программе реновации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: