Мобильное приложение создадут для участников программы реновации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Для участников столичной программы реновации жилого фонда создадут мобильное приложение, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с помощью него граждане смогут пользоваться информацией в онлайн-режиме, не заходя на mos.ru.

"В приложении человек может получить информацию о статусе квартиры, куда он переезжает, когда переезжает, чтобы помочь людям быстрее ориентироваться в процессе реновации", – сказал Бочкарев.

В феврале глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщал, что суперсервис для участников программы реновации планируют поэтапно внедрить в Москве в 2021 году.

Он отметил, что все интерактивные инструкции станут персонифицированными под конкретную жизненную ситуацию участника программы.

Электронная интерактивная инструкция "Переезд по программе реновации", уже действующая на портале mos.ru, включена в суперсервис. В инструкции объясняются ключевые вопросы по программе реновации.

