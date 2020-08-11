В Москве передано под заселение 57 новостроек по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Под заселение по программе реновации в столице передано 57 домов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Сейчас в новостройку по адресу улица Шумилова, дом 24а заселяются жильцы пятиэтажек, расположенных в непосредственной близости – дома 26/6 и 24. Новый корпус уже второй в районе Кузьминки и 57-й в городе, переданный под заселение по программе реновации", – отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он напомнил, что в городе в эксплуатацию введено уже 60 домов. Еще 260 объектов находятся на стадии проектирования и строительства. На юго-востоке Москвы в программу реновации включено 818 домов.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Солнцево началось строительство дома на тысячу квартир по программе реновации. В эксплуатацию его планируют ввести в 2022 году.

Планируется, что жилой комплекс будет состоять из трех многосекционных блоков переменной этажности, соединенных общей одноуровневой подземной автостоянкой. Специалисты облицуют фасады зданий полимербетонной плиткой со вставками из крупноразмерных фиброцементных панелей.