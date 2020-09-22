В Бескудниковском районе построят трехсекционный дом по программе реновации

19:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Трехсекционный жилой дом с подземной автостоянкой возведут по программе реновации в Бескудниковском районе столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Строение появится по адресу Коровинское шоссе, владение 10. Согласно проекту, в нем разместят 306 квартир.
"В каждой квартире запроектирована лоджия. В квартирах выполнят комплексную внутреннюю отделку: стены оклеят обоями, на полу уложат ламинат или керамогранит, в комнатах установят розетки, выключатели и осветительные приборы", – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Он также рассказал о том, что в жилых помещениях будут раковины из нержавеющей стали, ванны, керамическая сантехника и полотенцесушители.
Леонов объяснил, что территорию дома окружат шумозащитными экранами. Фасады здания смонтируют с воздушным зазором. Облицовка будет выполнена из керамической плитки на стенах первого этажа и из керамогранитных плит – на последующих.
В ходе строительства у нового жилого здания создадут площадки для детских игр, занятий спортом и отдыха. Кроме того, здесь появятся газоны, кустарники, деревья и скамейки.
Ранее стало известно, что жителей 10 домов на востоке столицы расселят по программе реновации до конца сентября. Жильцам пятиэтажек предложат смотровые ордера в новых домах по адресам улица 5-я Парковая, дом 62Б, Щелковское шоссе, дом 90, корпус 1.
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