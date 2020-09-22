Жителей 10 домов в ВАО расселят по программе реновации до конца сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жителей 10 домов на востоке столицы расселят по программе реновации до конца сентября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.
Жильцам пятиэтажек предложат смотровые ордера в новых домах по адресам: улица 5-я Парковая, дом 62Б, и Щелковское шоссе, дом 90, корпус 1.
В активной фазе программы реновации на востоке столицы находятся 16 домов. Три уже полностью отселены, из них две пятиэтажки № 3 и 5 на улице Константина Федина снесли по технологии умного сноса.
Центр информирования по переселению находится на первом этаже дома № 62Б на улице 5-я Парковой. Специалисты окажут любые консультационные услуги всем участникам программы.
Всего в ВАО по программе реновации предстоит расселить и демонтировать 1 061 дом, в районе Северное Измайлово их 179.
Ранее жильцы четырех домов в Пресненском районе получили новые квартиры по программе реновации. 257 семей уже оформили все необходимые документы.
В сентябре новые квартиры получили жители дома 20 в 1-м Красногвардейском проезде, дома 8, строения 1 во 2-м Красногвардейском проезде, дома 9 на улице Антонова-Овсеенко и дома 31, корпуса 1 в Шмитовском проезде.
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