Жильцы четырех домов в Пресненском районе получили новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жильцы еще четырех домов в Пресненском районе получили новые квартиры по программе реновации. 257 семей уже оформили все необходимые документы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, всего в ЦАО в программу реновации вошли 109 домов из девяти районов: Арбата, Басманного, Замоскворечья, Красносельского, Мещанского, Пресненского, Таганского, Тверского и Хамовников.
"Новое жилье здесь получат 5665 семей (16,5 тысячи человек). Из них почти половина – жители Пресненского района: 8294 человека из 3160 семей, проживающие в 52 домах", – уточнил заммэра.
Первым домом в Пресненском районе, все жильцы которого переехали в новые квартиры, стала пятиэтажка во 2-й Красногвардейском проезде. Все жильцы получили квартиры в доме 2 в Мукомольном проезде.
В сентябре новые квартиры получили жители дома 20 в 1-й Красногвардейском проезде, дома 8, строения 1 во 2-м Красногвардейском проезде, дома 9 на улице Антонова-Овсеенко и дома 31, корпуса 1 в Шмитовском проезде.
Договоры на равнозначные квартиры заключили 255 семей, еще две семьи воспользовались правом на докупку дополнительной площади.
На сегодняшний день по программе реновации строят и проектируют 254 объекта, из них пять расположены в ЦАО. Подобраны 464 стартовые площадки для строительства, 11 – в ЦАО.
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