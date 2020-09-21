Жильцы четырех домов в Пресненском районе получили новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жильцы еще четырех домов в Пресненском районе получили новые квартиры по программе реновации. 257 семей уже оформили все необходимые документы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, всего в ЦАО в программу реновации вошли 109 домов из девяти районов: Арбата, Басманного, Замоскворечья, Красносельского, Мещанского, Пресненского, Таганского, Тверского и Хамовников.

"Новое жилье здесь получат 5665 семей (16,5 тысячи человек). Из них почти половина – жители Пресненского района: 8294 человека из 3160 семей, проживающие в 52 домах", – уточнил заммэра.

Первым домом в Пресненском районе, все жильцы которого переехали в новые квартиры, стала пятиэтажка во 2-й Красногвардейском проезде. Все жильцы получили квартиры в доме 2 в Мукомольном проезде.

В сентябре новые квартиры получили жители дома 20 в 1-й Красногвардейском проезде, дома 8, строения 1 во 2-м Красногвардейском проезде, дома 9 на улице Антонова-Овсеенко и дома 31, корпуса 1 в Шмитовском проезде.

Договоры на равнозначные квартиры заключили 255 семей, еще две семьи воспользовались правом на докупку дополнительной площади.

На сегодняшний день по программе реновации строят и проектируют 254 объекта, из них пять расположены в ЦАО. Подобраны 464 стартовые площадки для строительства, 11 – в ЦАО.