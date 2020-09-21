В Госдуму внесли законопроект о сносе и реконструкции жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Члены Совета Федерации, а также председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев внесли в Госдуму законопроект о сносе и реконструкции жилья, который предусматривает единый механизм для развития территории страны.
В документе говорится об утверждении адресных программ по сносу и реконструкции многоквартирных домов, на основании которых может быть принято решение о комплексном развитии соответствующей территории. Предполагается, что решения о недвижимости будут принимать власти субъектов РФ.
Согласно законопроекту, для определения дома в адресную программу за это должны проголосовать две трети собственников и нанимателей. Для выхода из нее будет достаточно более одной трети голосов. Также уточняется, что при расселении гражданам должно предоставляться равнозначное жилье.
Ранее сообщалось, что в Москве по программе реновации жилищного фонда полностью расселены 43 многоквартирных дома из 158, расселяемых с 2018 года. При этом 27 домов уже демонтировано по технологии умного сноса.
"Это наш город": более 60 домов построили в Москве по программе реновации
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