В Госдуму внесли законопроект о сносе и реконструкции жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Члены Совета Федерации, а также председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев внесли в Госдуму законопроект о сносе и реконструкции жилья, который предусматривает единый механизм для развития территории страны.

В документе говорится об утверждении адресных программ по сносу и реконструкции многоквартирных домов, на основании которых может быть принято решение о комплексном развитии соответствующей территории. Предполагается, что решения о недвижимости будут принимать власти субъектов РФ.

Согласно законопроекту, для определения дома в адресную программу за это должны проголосовать две трети собственников и нанимателей. Для выхода из нее будет достаточно более одной трети голосов. Также уточняется, что при расселении гражданам должно предоставляться равнозначное жилье.

Ранее сообщалось, что в Москве по программе реновации жилищного фонда полностью расселены 43 многоквартирных дома из 158, расселяемых с 2018 года. При этом 27 домов уже демонтировано по технологии умного сноса.