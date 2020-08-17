Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расселение жителей двух домов по программе реновации начали на юго-западе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Сообщается, что расселение москвичей производится из двух пятиэтажек на улице Бутлерова – дома 34 корпуса 2 и дома 36 корпуса 1.

"Жителям предложены варианты квартир в новостройке на улице Профсоюзная, дом 98, корпус 2", – рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Отмечается, что расселение по программе реновации в этот дом началось в июле текущего года.

В данный момент на территории округа полностью расселены 14 домов. При этом 10 из них были демонтированы по технологии "умного сноса". Так, конструкцию этих домов поэтапно разобрали, а затем рассортировали материалы для дальнейшей переработки и вторичного применения.

Всего в ЮЗАО в программу реновации включены 520 домов. Для переселения жителей подобрано 48 "стартовых" площадок.