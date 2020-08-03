Заселение по программе реновации началось на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переселение жильцов в девять новостроек по программе реновации началось в Юго-Западном административном округе Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В современные дома уже переехали более одной тысячи жителей, полностью расселены 14 старых домов, девять из которых демонтированы по технологии умного сноса", – рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По словам специалиста, стартовало заселение дома, расположенного по адресу: улица Профсоюзная, дом 98, корпус 2. С 28 июля сюда переезжают жители дома 5, корпуса 1, по улице Введенского.

В ближайшее время начнется переселение жителей домов по адресам: улица Бутлерова, дом 34, корпус 1 и улица Бутлерова, дом 36, корпус 2.

Затем смотровые ордера вручат жильцам домов, расположенных по следующим адресам:



улица Бутлерова, дом 34, корпус 2,

улица Бутлерова, дом 36, корпус 1,

улица Профсоюзная, дом 123а, строение 2,

улица Профсоюзная ,дом 123а, корпус 25.

Сергей Левкин объяснил, что поэтапность процесса позволяет избежать большого скопления людей в центрах информирования по переселению, что важно в условиях распространения коронавируса.

В Юго-Западном административном округе в программу реновации включены 520 домов. На территории субъекта Москвы подобрано 48 стартовых площадок для возведения современного жилья.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 3 августа, объявил о сдаче в эксплуатацию жилого дома в Тимирязевском районе столицы. Жилое строение, возведенное по индивидуальному проекту, рассчитано на 91 квартиру разной площади. Кроме того, дом адаптирован для маломобильных жильцов.

