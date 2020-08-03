Заселение по программе реновации началось на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Переселение жильцов в девять новостроек по программе реновации началось в Юго-Западном административном округе Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В современные дома уже переехали более одной тысячи жителей, полностью расселены 14 старых домов, девять из которых демонтированы по технологии умного сноса", – рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По словам специалиста, стартовало заселение дома, расположенного по адресу: улица Профсоюзная, дом 98, корпус 2. С 28 июля сюда переезжают жители дома 5, корпуса 1, по улице Введенского.
В ближайшее время начнется переселение жителей домов по адресам: улица Бутлерова, дом 34, корпус 1 и улица Бутлерова, дом 36, корпус 2.
Затем смотровые ордера вручат жильцам домов, расположенных по следующим адресам:
В Юго-Западном административном округе в программу реновации включены 520 домов. На территории субъекта Москвы подобрано 48 стартовых площадок для возведения современного жилья.
Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 3 августа, объявил о сдаче в эксплуатацию жилого дома в Тимирязевском районе столицы. Жилое строение, возведенное по индивидуальному проекту, рассчитано на 91 квартиру разной площади. Кроме того, дом адаптирован для маломобильных жильцов.
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