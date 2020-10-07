Жилой дом по программе реновации в Лосиноостровском районе введут в 2021 году

12:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жилой дом по программе реновации в Лосиноостровском районе введут в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
По словам главы Депстроя Рафика Загрутдинова, на объекте специалисты уже завершают монтаж монолитных конструкций, возводят внутренние перегородки и оконные проемы, прокладывают инженерные коммуникации.
"Жилой дом для переселения по программе реновации введут в следующем году в районе Лосиноостровском, микрорайоне 3, корпусе 53", – добавил Загрутдинов.
Односекционный жилой дом строится по индивидуальному проекту, его фасады отделают фиброцементными панелями и плитами из керамогранита теплых оттенков с имитацией кладки из клинкерного кирпича. Всего в здании будет 90 квартир, общая площадь которых составит более 5 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят аптеки, магазины, кафе и сервисные службы.
"В вестибюле жилой части секции жилого дома предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Лифты грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию озеленят и благоустроят: оборудуют детскую игровую площадку, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых", – сообщили в пресс-службе департамента строительства.
Загрутдинов также подчеркнул, что по программе реновации в Лосиноостровском районе планируется возведение трех детских садов, школы и физкультурно-оздоровительного комплекса.
"Всего в районе Лосиноостровском по программе реновации новые квартиры получат жители 68 жилых домов. Для начала переселения подобраны пять стартовых площадок общей площадью 53,8 тысячи квадратных метров", – заключил глава ведомства.
Пять жилых домов на 684 квартиры планируют ввести в эксплуатацию по программе реновации до конца года в столичном районе Кузьминки. Специалисты выполнят в домах улучшенную отделку, которая соответствует стандартам программы реновации.
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