Москвичам рассказали о наиболее интересных проектах домов, построенных по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Столичным жителям рассказали о наиболее интересных проектах домов, построенных по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в рамках программы было подобрано свыше 460 стартовых площадок. Более 60 домов уже построили, все здания возводятся по индивидуальным проектам.

Замначальника управления архитектурного совета Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Сергей Глубокин отметил, что типовые дома постепенно уходят в прошлое. Он подчеркнул, что при строительстве зданий необходимо соблюдать баланс: оно не должно быть заметным, но в то же время не может "кричать" о себе.

"Мы выбираем для домов спокойные цвета. Если используется яркий цвет, то обычно в качестве акцента, который позволяет выделить входные группы или другие элементы: они помогут человеку сориентироваться. Мы следим, чтобы рядом стоящие дома не были одинаковыми, чтобы у них были фасады не только разного цвета, но и разной фактуры", – подчеркнул Глубокин.

В то же время имеются строгие стандарты домов, строящихся по программе реновации. Так, в каждом подъезде существует минимум два лифта. Первый этаж зданий отведен под объекты социальной и коммерческой инфраструктуры.

Глубокин отметил, что большая часть домов строятся монолитным способом. Он подчеркнул, что современные технологии позволяют придать дому нужный стиль, поскольку для отделки применяются самые разные материалы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



Например, реновационный дом в Даниловском районе построен в классическом стиле, в то время как, например, жилое здание в Люблино возведено в модном на сегодня архитектурном стиле лофт.

Два секции комплекса дома на Базовской улице соединены общим стилобатом и подземной парковкой. Сам дом будет иметь необычный фасад – его облицуют бетонной плиткой под клинкер, а также керамогранитом с текстурой, напоминающей дерево.

Жилой комплекс их трех домов также появится на Новохохловской улице. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что он также будет объединен общей подземной парковкой. Для оформления фасадов используют бетонные плиты и металлические кассеты из оцинкованной стали.

"Все здания выполнят в едином стиле, при этом их высота будет разной, что придаст жилому комплексу динамичный и современный образ. Строения образуют полузакрытый двор, в котором создадут все условия для отдыха детей и взрослых", – рассказал Кузнецов.

В это же время реновационное здание в районе Косино-Ухтомский будет похож на домино. Для этого будут использовать клинкерную плитку черных и белых цветов. На Бауманской улице также появится дом, исполненный такими же цветами. Его особенностью станут арочные окна на одном из фасадов.

Дом по программе реновации также построят на Малой Тульской улице. Он будет цвета "шампань", однако выделяться он должен будет благодаря выбранным материалам и архитектуре.

Кузнецов сообщил, что в дальнейшем планируется создать единую архитектурную концепцию домов по программе реновации. Для этого до конца 2020 года будут проведены конкурсы на разработку архитектурного облика кварталов реновации. Единые концепции представят весной 2021 года.

Ранее стало известно, что более 260 семей получили новое жилье по программе реновации в ТиНАО. Сообщалось, что к началу октября в новые квартиры заехали жители 15 домой в поселении Михайлово-Ярцевское и в городском округе Щербинка.